La última baza de Ayuso para ganar el congreso de Madrid: que sean los militantes los que decidan

Ante un escenario ya casi seguro, de primarias con al menos dos listas enfrentadas, el talón de Aquiles de Isabel Díaz Ayuso es llegar a una segunda vuelta contra el alcalde José Luis Martínez-Almeida . Ahí los que deciden con su voto son los compromisarios, -alcaldes, concejales, y cuadros medios del partido-, controlados por Génova y la actual dirección regional. En la Puerta del Sol son muy conscientes de que no cuentan con suficiente poder orgánico, y que su fuerza está la calle . Así que forzarán un congreso en el que s ólo decidan los militantes. En primera y en segunda vuelta. “Un militante un voto. En el último congreso fue así. No hay motivo para cambiarlo”, cuentan a NIUS desde el entorno de la presidenta de Madrid.

Si falla este nuevo plan urdido por Sol, y tiene toda la pinta porque Génova no va estar por la labor, la siguiente es evaluar qué poder orgánico real tiene la presidenta de Madrid. “Yo no hago números. Pero veo afiliados, alcaldes, portavoces municipales presidentes de distritos que ven normal que ella sea presidenta, que quieren que lo sea y que no entienden lo que está pasando. La gran mayoría con los que hablo. Y que la mejor manera de acabar esto es el congreso. De unidad. Que es lo que quiere ella. Contando con todos”, calcula un dirigente de alto nivel muy cercano a Ayuso. La otra parte discrepa. Aseguran que Isabel Díaz Ayuso es sólo “un fenómeno mediático” que no se ha ganado el “cariño” de la estructura de un partido “que no la quiere”.