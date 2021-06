Ayuso, contra los indultos: "El sanchismo está cavando su final. No puede ser que condenados salgan como héroes"

Ayuso considera que "no puede ser que personas condenadas salgan a la calle como héroes ". Convencida de que los indultados "lo volverán a hacer. Seguirán rompiendo Cataluña". Además se ha preguntado irónica, que si se hace en aras de la convivencia "¿por qué no vamos a todas las cárceles y soltamos a todos por la convivencia?".

A los que le acusan de que su discurso no es en clave madrileña sino nacional, Ayuso responde que "Madrid es España" y "somos capital desde hace cinco siglos y tenemos la obligación de alzar la voz cuando la Constitucón, la unidad y la Transición se está viendo amenazada por los bochornosos indultos".

Lealtad a Casado

Si bien ha marcado territorio: "Me he ganado el voto y tengo esa legitimidad, que ha quedado más clara que nunca", ha insistido la presidenta madrileña que ha cerrado diciendo que ella "se debe a Madrid" y que Madrid es España. Además cree que quien hace estas afirmaciones lo que buscan es "atacarme a mí para intentar debilitarle a él (a Pablo Casado)".

Ayuso no lee nada sobre ella

La presidenta madrileña confiesa que está algo saturada de lo que se escribe sobre ella y que hace un tiempo que ha decidido no leer nada al respecto.

"Yo, sobre mí, nunca leo. Yo sé la verdad, así que para qué me voy a desinformar", ha dicho en Esradio . Además ha seguido reflexionando: " De qué sirve leer si tu has estado ahí y has visto la verdad. ¿Para qué desinformarse?".