Ayuso diseña un Gobierno enfrentado Sánchez con rebajas de impuestos, menos consejerías y ayudas a la maternidad

Isabel Días Ayuso subía a la tribuna de oradores de la Asamblea de Madrid sin límite de tiempo y cargada de papeles, con la seguridad de que será investida este viernes con el apoyo de los diputados de Vox. Desde su entorno habían asegurado que haría un "anuncio brutal" . Y ese ha llegado a los diez minutos de discurso. La presidenta de Madrid ha anunciado una ayuda de 500 euros al mes a las mujeres embarazadas menores de 30 años, hasta el segundo año de vida del hijo . En total 14.500 euros independientemente de que se esté trabajando o no. A esta ayuda tendrán derecho las madrileñas que lleven empadronadas en la región más de 10 años y perciban una renta inferior a los 30.000 euros.

Ayuso se ha comprometido en hacer del aumento de la natalidad y la maternidad uno de los pilares básicos de estos dos años de legislatura. "No hay nada más liberal que una familia. El verdadero feminismo es ayudar a todas las mujeres de todas las edades sea cual sea su proyecto de vida y no enfrentarnos con los hombres", afirmaba Díaz Ayuso en lo que era una de las muchas andanadas que ha lanzado contra los grupos de izquierda.

Ayuso se ha vuelto a referir a los indultos "Ilegales e inmorales" pero esta vez no ha mencionado al rey

Fiel a sí misma, no ha defraudado y se ha lanzado desde el minuto uno a la yugular del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de atacar a Madrid. "El resultado de las elecciones del 4M no es ajeno a las decisiones que el Gobierno central ha tomado contra la Comunidad y contra algunas instituciones de la sociedad española. La decisión de amenazar la región con subir los impuestos ha pesado en el resultado de las urnas, el abandono de la defensa de la unidad nacional, la igualdad de todos los españoles y las clases medias y el ataque a la prensa y a los jueces por parte del Gobierno también, tanto es así que el PSOE ya no es el partido más votado en Madrid sino el tercero", decía Ayuso hurgando en la herida.