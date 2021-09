Ayuso llama a rebato a sus consejeros y alcaldes para blindarse frente a Génova en la batalla por Madrid

Desde que estallara abiertamente la guerra fratricida entre la dirección nacional del Partido Popular e Isabel Díaz Ayuso por el control de Madrid , el teléfono de todos aquellos dirigentes, alcaldes, concejales, y cuadros medios del PP en la región, con carné y derecho a voto en el futuro congreso regional, no para de sonar. Como si no hubiera un mañana, Génova y la Puerta del Sol reclutan apoyos y lealtades , y eso que aún quedan diez meses para el mismo, y ni siquiera está convocado. “Está habiendo llamadas en un sentido y en otro, y el siguiente paso de la gente de Ayuso es ir a por los alcaldes ”, reconoce a NIUS un dirigente que conoce muy bien las cañerías del partido en la región. Recuerda que el verdadero poder territorial lo tienen los 179 municipios de Madrid y los 21 distritos de la capital. Los alcaldes son los que controlan el partido en sus respectivos pueblos, en las sedes y a los militantes. “Están acojonados porque piensan que en cualquier acto que compartan con Ayuso les va a tocar posicionarse” , añade esta misma fuente.

Lo de trabajarse el favor de los alcaldes no es cosa de ahora. Ya empezó cuando una previsora Ayuso exigió a Génova autonomía para elaborar las listas de las elecciones de Madrid en las que arrasó. “ Hay una maniobra que hizo muy bien Isabel que es meter alcaldes en las listas del 4M, pero también a todos los portavoces de los grandes municipios”, apuntan.

En medio de este fuego graneado el alcalde José Luis Martínez-Almeida que molesto, hace equilibrios todos los días para no entrar en el choque con Ayuso . Muchos en el PP piensan que esta guerra fratricida “es un suicidio”, y huyen de los micrófonos en cuanto se les menta Madrid. “Yo soy de La Rioja”, se escudaba la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra mientras salía escopetada del radar de los periodistas en el día que arrancaba el curso político en el Congreso. Su líder, Pablo Casado, no se ha dejado ver , después de encajar el golpe del presidente Pedro Sánchez, que tirando de sarcasmo, esperaba verle “durante mucho más tiempo” por el Congreso, aprovechando el lío del PP Madrid.

Desde su cuartel general se esfuerzan denodadamente en que la agenda se vuelva a centrar en la mesa de diálogo de Cataluña, el recibo de la luz, y su Convención nacional, y no en sus broncas internas. La consigna es “no alimentar el debate”, pero no todos obedecen. Esperanza Aguirre, a la que no pueden controlar, vuelve a echar gasolina. Después de llamarles “niñatos” y “chiquilicuatres”, lo que provocó que Teodoro García Egea respondiera con aquello de que “lo que destrozó el PP de Madrid fue la corrupción”, Aguirre se la devuelve. "Ojalá tenga la conciencia tan tranquila en unos años como yo". Lo de enterrar el hacha de guerra, ya si eso.