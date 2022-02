Ayuso reaparece al grito de ¡Presidenta! y descarta presidir el PP nacional: "Mi sitio es Madrid"

"La situación del PP actual es insostenible. Nos estamos desangrando", asegura nada más inaugurar su agenda tras el silencio del fin de semana

Advierte que no puede "quedar gratis" la crisis sin precedentes abierta en el PP

Anuncia que llevará el contrato de su hermano a la Fiscalía

Justo a la vez que el líder del PP, Pablo Casado, reúne a su núcleo duro en Génova, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, retomaba su agenda, con nada menos que cuatro actos programados a lo largo del día de hoy.

"La situación en muy grave. Nos estamos desangrando. La situación del PP actual es insostenible. Mi sitio es Madrid, tengo un compromiso con ellos. Yo no puedo abandonar ese compromiso un año más tarde", ha asegurado descartando que piense dar un paso adelante para optar a la presidencia del partido a nivel nacional.

"No ha habido una guerra Ayuso-Casado. Nunca he pretendido sustituirle. Mi sitio es Madrid y no me voy a mover de mi responsabilidad", ha añadido.

Ayuso lleva el contrato del hermano a la Fiscalía

Ayuso ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de una biblioteca en Boadilla del Monte. El primero de los actos programados en su agenda. Allí la han recibido al grito de ¡Presidenta!. Ayuso ha aprovechado para anunciar que ya ha llevado el contrato de su hermano a la Fiscalía, y ha lamentado que la hayan "arrastrado maliciosamente" a ello.

"Ahora he de defenderme en la Fiscalía, donde me han arrastrado maliciosamente. No pasa nada. Vamos a por ello. Por eso, les anuncio que hoy mismo, sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias", ha proclamado antes incluso de que la preguntaran.

La crisis en el PP "no puede salir gratis"

Ha pedido a la gente que no confíe en ella "por cariño", si no porque lo que dice es cierto. "Nunca he intentado hacer nada por beneficiar a otros, No vivo de forma austera para echarlo ahora todo por tierra", ha dicho queriendo agradecer el apoyo popular que ha recibido en las últimas horas, incluida la manifestación a las puertas de Génova ayer domingo en la que unas 3.000 personas exigieron la dimisión de Pablo Casado y de su número dos, Teodoro García Egea.