Ayuso ni palabra de sus líos, mientras Mónica García se burla de los bloqueos de "barra brava vikinga" en Whatsapp

“Le pido que me mire a los ojos. Ya sé que en su escala de valores mirar a los ojos a la oposición está un punto por encima de bloquear a sus compañeros en Whatsapp . Pero esto no es un colegio de párvulos ni una barra brava vikinga”, se burlaba García. Isabel Díaz Ayuso, como ha confirmado NIUS, tiene bloqueados en esta red social entre otros al propio García Egea , la mano derecha del alcalde Martínez-Almeida, Ángel Carromero, o la presidenta de Nuevas Generaciones de Madrid, Ana Isabel Pérez, enemiga política de Ayuso desde hace años.

Ayuso ha saltado como un resorte. “No me va a poner deberes. No me va a decir cómo tengo que hablar, ni cómo me tengo que comportar. Soy una mujer libre que no forma parte de sus harenes. La única barra a la que usted se ha acercado es a la de la demagogia”, respondía la presidenta de Madrid en lo que ya es un clásico enfrentamiento a cuchillo entre la portavoz de Más Madrid y la presidenta regional.