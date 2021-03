Ayuso no piensa cerrar Madrid "por el momento" y mantiene el pulso con el Gobierno y el resto de CCAA

"Todavía no podemos pronunciarnos sobre Semana Santa porque para hacerlo bien hay que esperar unos días antes. Si alguien quiere venir a Madrid yo le recibo encantada porque entre otras cosas nuestra economía no está para decirle que no a un turista que quiere venir a invertir", afirmaba Ayuso para acto seguido asegurar que respeta la decisión de las otras comunidades autónomas, incluidas las de su partido, el Partido Popular, de cerrar. Ella, experta en pulsos con el Gobierno de Pedro Sánchez, de momento no piensa hacerlo.