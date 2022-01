Ayuso no se fía de Génova y mete prisa para celebrar “pronto” el congreso del PP de Madrid

Isabel Díaz Ayuso cree que "es mejor pasar página cuanto antes"

Génova no cede a las presiones y no fijará la fecha del cónclave madrileño hasta que no pasen las elecciones en Castilla y León

En su choque con la dirección nacional del partido, evita respaldar a Almeida en su polémica por Djokovic

Hay quien cuando arranca el año se compromete a ir al gimnasio, y hay quien como el Partido Popular, decide hacer las paces con esa amiga de toda la vida de la que te has distanciado, como propósito de Año Nuevo. Esta semana Pablo Casado le ha ofrecido a Isabel Díaz Ayuso celebrar el congreso del PP Madrid en el primer semestre de 2022, justo antes del cónclave nacional que será en julio, como muestra de buena voluntad. Pero en Sol no se fían.

“No te fíes de tu enemigo ni muerto”. Con esta frase tan descriptiva, desde el entorno de la presidenta resumen así a NIUS cuál es el estado de ánimo en estos momentos.

Tras semanas de perfil bajo, la presidenta de Madrid vuelve a la carga con que quiere “pronto” el congreso. Después de las elecciones de Castilla y León del 13F, y antes de que el anuncio de urnas en Andalucía complique el calendario, y obligue a un nuevo aplazamiento. Si contamos con que han de pasar los 45 días reglamentarios que señalan los estatutos del partido, tocaría el primer el primer fin de semana de abril. “No depende de mí la celebración del congreso, ni el cuándo. Creo que es oportuno hacerlo pronto. Cuanto antes pasemos página será mejor”, insistía ayer Ayuso, pero Génova no atiende a sus presiones, y sigue sin concretar la fecha. Por mucho que les presione, no van a saltar.

“Nosotros estamos al cien por cien en la campaña y a conseguir una mayoría lo más amplia posible en Castilla y León. No podemos hablar de temas internos, no queremos alimentar el debate cuando tenemos unas elecciones en menos de 30 días. Ahora no toca. Lo otro llegará”, insiste a NIUS un dirigente muy próximo a Casado y al alcalde Almeida.

Fuentes de la dirección nacional recuerdan que lo primero son las citas electorales, y después los procesos congresuales. Este fin de semana se celebrará de manera telemática el de Canarias, y después tocaría Extremadura, con la presidencia de José Antonio Monago en cuestión. Así que si los comicios de Andalucía se cruzan por medio, (el presidente de la Junta, Juanma Moreno, baraja junio u octubre), a la presidenta de Madrid le tocará esperar.

Ayuso evita respaldar a Almeida por Djokovic

Casado y Ayuso hablaron estas navidades un par de veces y limaron asperezas. Convocadas ya las elecciones del 13F, acordaron una tregua para no perjudicar a Alfonso Fernández-Mañueco, necesitado de una mayoría “suficiente” para no tener que gobernar con Vox. Desde el entorno de la presidenta niegan que exista un pacto entre ellos, pero es un hecho que Génova ya parece haber asumido que no le quedará más remedio que tragar con que Ayuso se convierta en la presidenta del partido en Madrid. Presumen de que prácticamente todos los congresos provinciales y regionales que se han celebrado hasta ahora han sido de unidad, con candidaturas únicas. Que en Madrid fuera diferente, con dos o más candidaturas enfrentadas a muerte, les pasaría una factura difícilmente asumible en pleno ciclo electoral.

El entorno de la presidente niega que haya un pacto Casado-Ayuso, mientras Génova empieza a asumir que Ayuso no dará su brazo a torcer y será presidenta del PP de Madrid

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no está dispuesto a inmolarse frente a Ayuso, y ya le ha dejado claro a Casado y a su número dos, Teodoro García Egea, que quiere que le borren de la carrera. Otra cosa es dejarle todo el control de la organización. Por ahí no pasan. Tampoco Isabel Díaz Ayuso aceptará ninguna tutela de Génova. Garantiza que Almeida tendrá su hueco en la futura Ejecutiva regional del partido, pero a partir de ahí exige tener las manos libres.