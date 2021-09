Ayuso se muerde la lengua para no decir 'culo': "Si fuera por el PSOE tendríamos que subir impuestos, para no dejar con el... a su compañeros"

Nuevo cruce de mamporros en la Asamblea de Madrid, esta vez a cuenta de la política fiscal de Madrid. La portavoz socialista, Hana Jalloul, reclamaba a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dejara de hacer "competencia fiscal " al resto de España. Ayuso repetía de todas las maneras posibles, que no piensa subir impuestos, para "salvar la cara" a las Comunidades gobernadas por los socialistas. Incluso ha estado tentada de utilizar la "expresión "salvar el culo", pero ha decidido esta vez, morderse la lengua.

“Si por fuera por las política socialistas en Madrid… tendríamos que subir impuestos en Madrid, para no dejar con el... ahhh … la cara descubierta a sus dirigentes en otras comunidades socialistas”, clamaba Ayuso, haciendo una pausa dramática para dejar claro lo que le hubiera gustado decir, entre las carcajadas de la bancada popular. Ella siempre tan castiza.

La presidenta de Madrid no ha desaprovechado la oportunidad para meterse un día más en el charco de la política nacional, con la vista siempre puesta en La Moncloa. "En las últimas horas estoy escuchando cosas increíbles, A Bildu hablar de delitos de odio, A Sánchez hablar de democracia desde la ONU y a usted preocupada por los impuestos", continuaba Ayuso.

"No vamos a subir los impuestos en Madrid para ayudar a sus comunidades socialistas a lavar la cara ante sus ciudadanos, ni para darle gusto a sus socios independentistas. Conmigo no cuenten porque yo no soy socialista, ni tengo nada que ver con la izquierda", insistía la presidenta de Madrid.