Ayuso termina la campaña como la empezó, arremetiendo contra Sánchez

Isabel Díaz Ayuso terminaba la campaña como la empezó, arremetiendo contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Su jefe, Pablo Casado, la había comparado antes con Manuela Malasaña, la heroína madrileña que plantó cara a los franceses, y ella crecida con el símil, se ha presentado a sí misma como la única que plantó cara a Sánchez y se negó a cerrar la comunidad en los momentos más duros de la pandemia. "Yo le dije al presidente del Gobierno: no pienso cerrar Madrid porque no hay motivo, porque no me da la gana y porque a mí nadie me chantajea", presumía mientras su público aplaudía a rabiar.