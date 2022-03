Ayuso pide cabezas por haber sido espiada pero Feijoo solo le ofrece blindar su "honorabilidad"

La presidenta de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha acudido a la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido dispuesta a dinamitar la despedida de Pablo Casado , después de cruzar con él un gélido saludo. Desde la primera fila presenciaba como un Casado dolido se quejaba del trato recibido en esta crisis. "Lamento todo lo que haya hecho mal, y también lamento la reacción que he tenido que sufrir y que no merezco", lamentaba ante los suyos después de pedir perdón a su manera.

Nada más escuchar esto, Ayuso tomaba la palabra dispuesta a que las cosas no se quedaran así. Quiere que rueden las cabezas de los dirigentes que la acusaron sin pruebas para "destruirla". No les ha nombrado, pero todos han pensado en el propio Casado y en Teodoro García Egea, que no ha asomado por allí. "¿Cuántas 'Ritas' Barberá podemos permitirnos en el PP?", reprochaba después de exigir hasta en dos ocasiones expulsiones.

Casado replicaba nada más escuchar toda esa retahíla de reproches, para negar que él estuviera detrás del espionaje a Ayuso. "Yo no lo he hecho, y de haberlo sabido te aseguro que no lo habría consentido", se ha defendido según cuentan distintas fuentes consultadas por NIUS presentes en el cónclave popular. Insistía en que él no ha hecho nada malo y lamentaba las acusaciones sin pruebas que se lo han llevado por delante.