Ayuso pierde la primera batalla contra Génova y no consigue adelantar la fecha del Congreso de Madrid

Díaz Ayuso también ha querido restar decibelios al reencuentro con sus compañeros del partido en Madrid, y no plantaba cara. Ante este "carajal", según ella, optaba por firma una tregua y no lanzar ningún órdago a Pablo Casado. A la entrada de la reunión se mostraba dispuesta a acatar la fecha para las primarias que decida Génova, y negaba presiones por parte suya o de su entorno. "Yo no estoy para presionar a nadie. Creemos que es bueno que se celebre pronto, lo antes que se pueda porque es bueno. Será cuando decida el partido y yo lo acataré porque es lo suyo", afirmaba conciliadora. "Más no va a apretar", cuentan a NIUS desde su entorno, Eso no significa que el pulso con Pablo Casado y su núcleo duro haya terminado, aunque haya perdido la primera batalla. Lo que sí está prácticamente descartado es que los dirigentes populares que amagaban con querellarse contra la dirección nacional sigan adelante con sus planes.