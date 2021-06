Ayuso se empeña en seguir poniendo el foco en el rey para desesperación del PP

Hasta que doce horas después Ayuso volvía a echar gasolina al fuego. No sólo dice que no ha rectificado, sino que el Gobierno le ha puesto una “trampa” al rey, y que su jefe, Pablo Casado, piensa lo mismo, que es "una humillación" . “No hay rectificación. Lo que está sucediendo es una humillación y una vergüenza. Esa gente que ahora mismo se está riendo de los españoles, que son políticos que se ríen de todos nosotros. Esos políticos celebran ahora mismo haber puesto al rey en una trampa ”, aseguraba vehemente la presidenta de Madrid, segundos antes de sentarse a la misma mesa con Casado para asistir a un encuentro informativo, con el alcalde de Madrid de casco azul sentado entremedias de los dos.

No hay rectificación. Lo que está sucediendo es una humillación y una vergüenza. Esos políticos que se ríen celebran ahora mismo haber puesto al rey en una trampa. Firme o no firme. Haga lo que haga está en tela de juicio (Isabel Díaz Ayuso)

Ayuso insiste en que Felipe VI “está en tela de juicio” con los indultos. “ Firme o no firme. Haga lo que haga está en tela de juicio . Por eso dije que le quieren hacer cómplice. Por supuesto que no es cómplice”, añadía Ayuso volviendo a meter en un lío al jefe del Estado.

Génova pone distancia con Ayuso

¿Está de acuerdo el presidente del PP con Ayuso? Casado ha enmudecido. No ha abierto la boca para corregir las nuevas declaraciones de la presidenta de Madrid , desde que este lunes dijera que en el tema de los indultos “no hay más cómplice que el Gobierno” . Un intento de zanjar la polémica y sacar al rey del debate, que se ha demostrado del todo baldío. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a poner el foco sobre Felipe VI y no sobre Pedro Sánchez, que es lo que querrían sus compañeros de partido.

En Génova están muy enfadados y ponen distancia con Ayuso, mientras se aferran a esas palabras de su líder y al papel tasado en la Constitución del rey “que cumple de una manera ejemplar”. De ahí no salen. “Eso es lo que dice ella. Yo he dicho lo que he dicho, (‘el único responsable es Pedro Sánchez y el papel del rey Felipe VI es el que establece la Constitución y lo cumple de manera excelente’), y creo que hay una diferencia”, afirmaba su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, sometida a un monográfico de preguntas sobre las últimas declaraciones ‘bomba’ de la presidenta de Madrid.