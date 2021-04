Ayuso aspira a un Gobierno "monocolor" con posibles fichajes de Vox y C's

"Ojalá no necesite a nadie porque no tengo favoritos ", asegura Ayuso preguntada por Vox y C's.

Sus "matices" y "diferencias" con Vox, ha dicho, son conocidos, como el veto parental educativo -denominado 'pin parental'- o los "debates de seguridad ciudadana", en alusión a la polémica generada por el cartel electoral del partido de Santiago Abascal contra los menores extranjeros no acompañados. "No me parece que sea lo más apropiado y menos ahora, pero de ahí a meterme con las diferencias a los lados, cuando las tengo inmensas con PSOE, Podemos y Más Madrid...", ha comentado.