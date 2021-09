Isabel Díaz Ayuso: "¿Yo en Moncloa? Nunca. Si es por ser mujer, la primera será socialista"

La proyección de Isabel Díaz Ayuso como política nacional y no solo regional toma fuerza aunque ella se empeñe en negarlo. En una entrevista en el diario italiano El Corriere Della Sera y preguntada sobre si se ve en La Moncloa, Ayuso ha respondido con un tajante "nunca".

La política del PP que ha enarbolado la bandera de la "libertad" en contra de Pedro Sánchez no se ve en como presidenta del Gobierno. "Nunca. Para mí Madrid ya es España. Si el PP llega al gobierno, el presidente será Pablo Casado. Si se trata de una mujer, es más probable que la primera sea socialista", zanjaba ante la pregunta de si se ve en La Moncloa.

Díaz Ayuso, en cambio si se ve como presidenta regional del PP. "Eso espero. Me dicen que ya tengo bastante que hacer. Pero soy mujer y puedo hacer dos cosas a la vez". La madrileña no quiere que la comparen con Margaret Thatcher, se ve más como Don Quijote. "Estoy en contra de las cuotas, sí, como Margaret Thatcher. Pero su liberalismo y el mío no son lo mismo. El mío es un generoso espíritu liberal, al estilo de Don Quijote".