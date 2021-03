Ayuso prohíbe una charla de Montero por el 8M en un instituto porque "no permite el adoctrinamiento de alumnos"

Desde el entorno de la presidenta Ayuso aducen que "no van a permitir el adoctrinamiento de los alumnos en colegios públicos y menos en horario escolar". En el ministerio de Igualdad dicen que a ellos no se les ha comunicado nada al respecto de esa prohibición porque "la consejería sabe perfectamente que no puede prohibir a una ministra acudir a una reunión con la Comisión de Igualdad", según han explicado a NIUS. Niegan que la conferencia estuviera dirigida a los alumnos del centro, sino a esa Comisión de Igualdad compuesta mayoritariamente por profesoras y algunas alumnas.