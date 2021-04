Ayuso 'enreda' a Gabilondo con el cordón sanitario: "Si no quieren a Vox que me apoyen a mí"

La izquierda en bloque lleva 48 horas presionando a Isabel Díaz Ayuso para que se sume a un ‘cordón sanitario’ contra Vox. El socialista Ángel Gabilondo arrojó el guante a la cara de Isabel Díaz Ayuso al pedir que Madrid no se convierta “en la primera capital de Europa donde gobierne la ultraderecha”. 24 horas después Ayuso se la devuelve y reta a Gabilondo: “Si no quieren que esté Vox, que me apoyen y solucionado”.