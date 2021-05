Ayuso se reúne con la embajadora de Israel en plena escalada de violencia con Palestina

No es la primera vez. El año pasado ambas se reunieron en el despacho de la presidenta en la Real Casa de Correos, "en el marco de la colaboración institucional que el Gobierno regional mantiene con este país". Entonces, Isabel Díaz Ayuso anunció una iniciativa para ampliar los estudios relacionados con el pueblo judío a los alumnos de la Educación Secundaria madrileña, incidiendo en la importancia y en la influencia que ha tenido el judaísmo en ámbitos como la literatura, la economía, la religión o la ciencia. En diciembre Ayuso recibió el Premio Or Janucá, que cada año concede la Comunidad Judía de Madrid a personas que se distinguen por su labor en pro de la cultura judía. Durante la entrega del galardón, la presidenta de Madrid aseguró que "no es casualidad" que Occidente e Israel compartan enemigos".