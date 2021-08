Ayuso señala a Baleares, Cantabria y Valencia que "se comportan como terruños" para atacar a Madrid

Cuarenta y ochos horas después de la celebración de la Conferencia de Presidentes, la presidenta de Madrid, Isabel Día Ayuso, sigue muy enfadada con sus colegas autonómicos por haber arremetido contra la fiscalidad de Madrid en el cónclave de Salamanca. Ayuso añade a su lista negra a Cantabria, Baleares, además de la ya conocida Valencia, los independentistas, y como no, al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Aparte de quejas y reproches a Madrid, no escuché nada más (en la Conferencia de Presidentes). Los presidentes de las comunidades no nos podemos comportar como si fuéramos terruños, ajenos a lo que ocurre en otras comunidades", ha reprochado en una entrevista en Antena 3. Ayuso considera que "no es de recibo" atacar la fiscalidad más laxa de Madrid porque "Madrid es de todos, Madrid es España", frente al País Vasco y a Cataluña a las que "cada vez se les da más independencia".