Díaz Ayuso templa el pulso con Génova: "Hay que parar esto, estamos en bucle"

Reconoce que el guirigay "desconcierta al votante conservador", por eso baja el perfil sin querer ahondar en su lucha con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, con quien no se comunica. "Eso pasa en todas las casas", ha zanjado cambiando de asunto. No sin antes recordar que Egea " dijo aquí mismo -en una entrevista en TVE- que me apoyaría ( en el congreso de Madrid) "

Y para no dejar lugar a dudas ha vuelto a reiterar que ella no tiene ningún plan político que no sea Madrid."Yo no tengo carrera política, porque la Comunidad de Madrid es mi principio y mi final.. Esoptu a disposición de Pablo Casado ".