La respuesta de Ayuso cuando la izquierda le echa en cara las vacunas caducadas: "Da igual, paso"

Ayuso no ha asumido ninguna responsabilidad y ha tirado del clásico que siempre le funciona: echarle la culpa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Digan a sus jefes porqué no hemos podido vacunar. Porque ustedes han apostado por unas marcas y no por otras. Queríamos vacunar con ellas y no nos han dejado", aseguraba la presidenta en medio de la protesta unánime de toda la bancada de la izquierda. Así que cuando Ayuso iba a acometer la siguiente frase sobre las cifras de fallecidos por la pandemia, ha decidido cortar su respuesta. "Sobre la cifra de fallecidos... bueno, de verdad... hasta luego... da igual... paso". Y así han terminado las explicaciones de la presidenta de Madrid.