La nueva portavoz del Gobierno evita enfrentarse a Podemos sobre Cuba: "España defiende los derechos y la democracia"

Y precisamente ha evitado dar un titular que no quería dar al esquivar un enfrentamiento con su socio de Gobierno, Podemos. Preguntada por si el Gobierno se identifica con la postura de Podemos, que no considera Cuba una dictadura, ella ha respondido que no va a valorar los postulados de otro partido y que "No hay duda de que España es una democracia plena que defiende la democracia y los derechos". ha señalado y ha añadido que no hay duda de que sobre sistemas políticos, el Gobierno defiende "la democracia"