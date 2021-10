Iván Redondo, en 'Lo de Évole': "Sánchez me ofreció ser ministro pero no me veía"

Sobre el detonante de estos comicios autonómicos, la moción de censura al gobierno de Murcia, Redondo ha asegurado que la decisión se le comunicó el mismo día. "Para mi fue llamativo, fue un movimiento que no funcionó y no participé", ha recalcado.

No obstante, entiende que el ahora ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, no se lo comunicara porque "es una cuestión de partido". "No me fastidió, pero me sorprendió", ha zanjado sobre este asunto.