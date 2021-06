Jordi Cuixart sostine que con los indultos "no se acaba nada" y que "serán el preludio de la derrota que sufrirá España en Europa"

El líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todavía ingresado en prisión a la espera que se adapte la medida de los indultos, opina sobre ello de forma contundente. Insiste en que la lucha continua porque " con el indulto no se acaba nada " pero está seguro de que éstos "serán el preludio de la derrota que sufrirá España en Europa".

Acusación directa a Sánchez y al PSOE

Cuixart también defiende que el acto que Pedro Sánchez encabezará este lunes en el Liceu de Barcelona es una "operación para no reconocer que el indulto no lo hacen por iniciativa propia". Critica, a su vez, de que "no hay una voluntad real de afrontar el conflicto político con madurez" y que el Estado asume estas medidas porque "es una anomalía democrática en la Unión Europea", ya que es el único estado miembro con presos y exiliados políticos.