Vox rebaja la tensión con el PP y ahora dice que "romper relaciones" es "tomar nota" y "no votar en contra"

La ruptura de relaciones con el Partido Popular anunciada a bombo y platillo por Vox , no ha durado ni veinticuatro horas. Su portavoz, Jorge Buxadé, rebaja la tensión varios grados y ahora dice que "romper relaciones" significa "tomar nota" , después de que la Asamblea de Ceuta declarara persona non grata a Santiago Abascal con la abstención necesaria del PP. Sin más.

Claro que eso no fue lo que dijo el día anterior. En rueda de prensa en la sede de Vox, el también vicepresidente de Acción Política, anunciaba solemnemente que o el PP rectificaba y "reparaba el daño a la dignidad" causado a su líder, Santiago Abascal, o ya no les podrían seguir reclamando ayuda para aprobar sus propuestas en los plenos y en los ayuntamientos. "El PP debe elegir", sentenciaba Buxadé, y como prueba de que no iba de farol, aseguraba que no pensaban secundar desde este momento ninguna iniciativa de la Junta de Andalucía.