Ábalos defiende los indultos: "Si lo vuelven a hacer, el Estado ha demostrado fortaleza para no permitirlo"

"¿Que no hay arrepentimiento? ¿Y eso quién lo pide? Esto no es un ejercicio de la confesión, es un Estado de Derecho. Si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado fortaleza para no permitirlo una vez y por supuesto para no permitirlo la segunda", ha sentenciado este domingo el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana durante su intervención en Sevilla en un acto del PSOE centrado en el municipalismo.