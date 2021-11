Ábalos replicará con una querella a lo que considera una "campaña de calumnias" contra él: "Da mucho asco"

El exministro desmiente haber celebrado "fiestas con mujeres" y haber pagado gastos privados con dinero público

No descarta "fuego amigo", pero cree que las acusaciones son fruto de la posverdad y el populismo que viene "a negar la democracia"

"¿Has ido de putas alguna vez?", le pregunta Risto Mejide en una entrevista larga y sin filtros

El exministro responde "de todo y a todos", avanzaba el promocional del programa en el que compareció este miércoles José Luis Ábalos para salir al paso del serial de informaciones, todas filtradas por personajes anónimos, con el que un diario digital ha intentado vincular su salida del Gobierno con su presunta "oscura doble vida".

Y, efectivamente, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE habló largo y tendido con Risto Mejide, en Todo es verdad, para confrontar su relato de los hechos con una información "que da mucho asco", según dijo nada más sentarse en el sofá chester resucitado por el presentador para la ocasión.

Ábalos afirma que no hubo fiestas con mujeres como ha publicado The Objective; que los restos "de todo" que se insinúa que supuestamente dejó tras de sí tras una supuesta juerga en un parador de ser de algo "serían de comida"; que no recuerda un consejo de ministros al que faltara o llegara tarde; y que el "cansancio" que se dice que le pudo hacer distraerse de su labor es el propio de un político con doble carga, como era su caso... Y así todo.

Su intención es responder con una querella contra el medio que ha promovido la "campaña de calumnias", así lo llama. Lo hará "por la vía penal", porque entiende que la civil les puede resultar "más fácil".

Cuatro años de "campañas"

"Llevo desde enero de 2020 sufriendo este tipo de campaña", se lamentó Ábalos, "y cuando convives con esta basura tienes que decir: esto ya no se puede aguantar. He sufrido todo tipo de hostilidad y hostigamiento. Siempre he dado la cara y eso tiene un precio. No se quién tiene interés en que pague esa factura", se lamentó el exministro.

¿El acoso viene de la ultraderecha? ¿O puede haber fuego amigo?, le preguntó Mejide intentando saber si intuye quienes pueden ser las personas, ninguna identificada, que han hablado en su contra. "No descarto nada a estas alturas de la vida", respondió Ábalos, reconociendo que "gente para contar historias siempre hay". Y que puede que incluso alguna entre los suyos. Aunque es un "estilo inadmisible", añadió. El exministro reconoció que se ha pensado mucho lo de acudir al programa para defenderse "porque es meterse en el barro. Y los cerdos disfrutan".

Sexo por dinero

Ni el ministro ni el presentador, los dos con estilo propio muy marcado, se anduvieron con remilgos con el lenguaje. Ni a la hora de entrar en los apartados más escabrosos de la historia.

¿Montaste una fiesta con Koldo con mujeres?, trató de saber Mejide, acerca de las supuestas correrías del ministro con Koldo García Izaguirre, su asesor de confianza. "Lo primero, soy muy clásico. Además, cuando dicen mujeres, ¿qué quieren decir? ¿que no son normales?. Cuidado, porque hay mucho machismo en eso", contestó el exministro. "Yo no he hecho ninguna fiesta. Es absolutamente falso". afirmó rotundo.

Risto, en la misma línea, pero yendo aún más lejos, insistió: ¿Has ido de putas alguna vez?, preguntó. "Si te digo que sí, es el cachondeo. Y si te digo que no, es: Ábalos dice que no va con mujeres", respondió Ábalos intentando regatear posibles titulares. Mientras añadía su condena de la "explotación sexual" el presentador aún lo intentó más veces.

- ¿Has pagado por sexo?

- "Afortunadamente no he tenido que recurrir a eso. Y no me produce satisfacción saber que están por mí por dinero. Yo he ayudado a todo el mundo si ha llegado el momento. Pero de ahí al sexo tarifado... ¡No me gusta!"

- "¿Te has ido de putas con dinero público?

- "Para eso haría falta tarjeta".

Sobre lo del supuesto vídeo que cita varias veces The Objective pero que nadie ha visto, Ábalos se mostró retador: "Que lo publiquen! Yo autorizo que lo publiquen", dijo. Añadiendo para hacer ver que la amenaza no le inquieta: "Si no voy a un restaurante como voy a ir a un local de alterne. Por cierto, ¿estaban abiertos en la pandemia? ¡Si no podían abrir! Es bastante repugnante", apostilló para zanjar las preguntas sobre el tema.

El vídeo que nadie ha visto

Ábalos dice no temer que la presentación de la querella saque a la luz ese supuesto vídeo, u otras hipotéticas pruebas que le puedan perjudicar. "¡Que procedan como tengan que proceder!. La cuestión es que aquí hay un problema de calumnias e injurias. Y no solo es gratis, sino que puede ser hasta rentable. Y este medio quiere hacer negocio a costa mía", se lamentó. "Objetivo Ábalos", es el nombre que cree que debería adoptar The Objective, a la vista de como han actuado con él.

"No me apetece seguir con tanto barro. Ya hemos guarreado bastante", comentó el que fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez al difundirse en el programa diversas acusaciones que le imputa el diario digital y el testimonio de la autora de los artículos. "Tengo una madre, unos hijos, tengo amigos a los que les está afectando y van a por ellos", se lamentó Ábalos, que cree que "nunca se había hecho esto con nadie".

En su opinión "no es casual". Lo atribuye a un movimiento: el de la posverdad y el populismo que viene a negar la democracia y a promover el totalitarismo. "¿Que mi vida es oscura? ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? Igual a mi me parece muy limpia. Es indignante", exclamó airado.

"Mis gastos me los pago yo"

A ratos irónico, a ratos indignado, a veces mostrando una cierta fatiga por el caso, despeinado incluso, Ábalos ofreció su versión sobre otros episodios de su historial recopilados por The Objective para explicar su abrupta salida de Moncloa el pasado verano. Por ejemplo, el viaje oficial a Canarias que el exministro y exsecretario de organización del PSOE extendió para disfrutar de unos días allí con su familia.

Ábalos defiende que su estancia estuvo justificada por actos institucionales y de partido. Y que es falso que usara dinero público para gastos privados. "Lo mío me lo pago yo", afirmó tajante. Niega también que pagara con billetes de 500 euros que, supuestamente, acostumbraba a llevar su asesor en tres sobres: uno del ministerio, otro del partido y otro personal. Que los 40 euros del masaje que se cita en el digital los abonó de su bolsillo. Y que la botella de champán "era de otras personas que tenían derecho a consumirla".

En las más de dos horas de programa -además de la entrevista hubo invitados- al exministro le volvieron a pedir cuentas de nuevo por el llamado caso Delcy. Su teoría no es que cambiara de versión sobre lo que fue a hacer al aeropuerto -donde había aterrizado la vicepresidenta Venezolana pese a la prohibición europea de que pisara suelo comunitario- sino que fue ampliando información porque el caso era delicado. "No hubo reunión", insiste. "Todo mi esfuerzo fue destinado a que siguiera su ruta".

La aparición televisiva de Ábalos vino a coincidir, casualidades de la vida, con el segundo aniversario de la victoria socialista en las generales del 10 de noviembre del 19.