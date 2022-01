Almeida confirma el cambalache: “Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero ya tengo los Presupuestos”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que lo de nombrar a la escritora Almudena Grandes 'Hija Predilecta de Madrid' no fue más que un cambalache con la formación de izquierda Recupera Madrid, a cambio de sacar adelante los presupuestos del ayuntamiento. “Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero ya tengo los Presupuestos”, ha reconocido sin mayor empacho en una entrevista en OK Diario, lo que ha provocado una nueva tormenta en las redes sociales. De hecho, Almeida tardó 48 horas en trasladar sus condolencias a los familiares y amigos de la autora de "El corazón helado".