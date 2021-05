Almeida califica de "lamentables" las aglomeraciones en Madrid: "Hacer un botellón no es libertad"

Cientos de jóvenes llenaron las calles de la capital durante la noche del sábado, tras finalizar el estado de alarma

"La libertad no consiste en infringir las normas", ha afirmado el alcalde de Madrid

Villacís ha asegurado que "las imágenes de anoche son una pesadilla" y ha culpado a Sánchez de "una actitud todavía más insensata" por "lanzarnos directamente al vacío"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha tachado de "lamentables" las aglomeraciones producidas en la capital durante la pasada noche, al finalizar el estado de alarma. "Hacer un botellón en la ciudad de Madrid no es libertad", ha declarado ante la prensa.

"La libertad consiste en que obviamente vivimos en sociedad, hay un marco en el que nos tenemos que mover y la libertad no consiste en infringir las normas, la libertad no consiste en hacer botellones porque los botellones no están permitidos en la ciudad de Madrid, cada uno también tiene que ser consciente de que vive en sociedad, en función de eso podremos hablar de libertad. Hacer un botellón en la ciudad de Madrid no es libertad", ha asegurado antes de asistir a un acto conmemorativo por el Día de Europa.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que "las imágenes de anoche son una pesadilla". "Hace un año estábamos aquí, no había mascarillas para la gente, teníamos las UCI saturadas, se morían cientos de personas, se han muertos demasiadas personas y yo me pregunto si la muerte es algo que queda tan lejos como para que alguien se pueda lanzar a la calle como si no pasase nada", ha afirmado en la plaza de la Villa en Madrid.

Además, Villacís ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lo ocurrido: "A mi me preocupa, no solo ese gesto que uno puede entender como de liberación pero en el fondo es una insensatez, sino que es el reflejo de una actitud más insensata todavía que es la del presidente del Gobierno, que ha decidido terminar un estado de alarma y lanzarnos directamente al vacío".

"Depués de un año debería ser consicente de que tiene que liderar el país y no solo salir de vez en cuando para hablar de vacunas. No puede ser que este país haya tenido 17 Semanas Santas, 17 Navidades, 17 formas de abrir la hostelería, de perimetrar, no tiene sentido", ha añadido. "En España tenemos un problema, ese problema se llama Sánchez", ha zanjado.

Asimismo, la vicealcaldesa ha informado de que, desde el Ayuntamiento de Madrid, se ha hecho un refuerzo con 200 efectivos más "para tratar de controlar los botellones y las concentraciones que se están produciendo y esas imágenes que deberían invitarnos a todos a reflexionar porque la pesadilla no se ha acabado todavía".

Ayuso celebra el Día de Europa y no se pronuncia sobre las aglomeraciones

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha pronunciado por el momento sobre las aglomeraciones de anoche en la capital y, en un tuit, ha celebrado el Día de Europa.