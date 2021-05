Zapatero apoya los indultos y recuerda que a él le acusaron de "traicionar a los muertos" antes de asistir como presidente al fin de ETA

Entre quienes se oponen al indulto está otro expresidente socialista, Felipe González, que en Antena 3 dijo no ser partidario de aprobarlos en "estas condiciones". Zapatero afirma que respeta, pero no comparte la opinión de su antecesor y compañero de partido. "A mí todos los compañeros me apoyaron en momentos difíciles, y todo el partido apoyó a Felipe González en los momentos difíciles. Me gusta esa escuela del partido socialista", afirmaba Zapatero deslizando un cierto reproche a los críticos con la decisión que está a punto de tomar Pedro Sánchez.