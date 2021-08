José Manuel Franco. Secretario de Estado para el Deporte: “Si hay que ir de la mano de Ayuso a por el sueño olímpico, pues iremos”

El máximo mandatario del deporte español califica de "inaceptable y reprobable" lo ocurrido en el baloncesto femenino, según la denuncia de Marta Xargay

Franco lamenta "como aficionado" la salida de Messi del fútbol español y dice desconocer lo ocurrido entre el club y el jugador

José Manuel Franco (Puebla de Brollón, Lugo, 1957), Secretario de Estado para el Deporte, ha tenido la suerte de casi estrenarse en el cargo con la asistencia a unos Juegos Olímpicos. El regalo se lo debe a la pandemia, que retrasó un año la cita de Tokio, pero que a cambio tiene la culpa de esas “circunstancias” a las que él atribuye una cosecha de medallas por debajo de marcas anteriores. Para él, animoso, han sido resultados “muy buenos” pese a todo, y dice que ya piensa en París.

Antes de estar donde está, Franco era Delegado del Gobierno en Madrid y Secretario General de la Federación Socialista Madrileña, en perpetuo choque con la presidenta regional, la popular Isabel Díaz Ayuso. Por eso, entre pregunta y pregunta sobre el valor de los metales, el caso Xargay o la marcha de Messi, le planteamos la hipótesis: ¿Se ve de la mano de Ayuso reimpulsando la idea del sueño olímpico para Madrid? Y su primera reacción es una carcajada.

Pregunta: España, puesto 22. 17 medallas: 3 oros, 8 platas y 6 bronces. El número más escaso desde el 92. La clasificación más baja desde Sidney. La resaca de estos Juegos Olímpicos deja la sensación de que es un resultado algo corto. ¿Cuál es su lectura?

Respuesta: Yo creo que es un balance muy bueno. Incluso llegaría a calificarlo de magnífico teniendo en cuenta las circunstancias. Si se mira con frialdad, pues igual no parece tan bueno, pero teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia, lo que rodeó la preparación de nuestros deportistas, que muchos tuvieron que estar mucho tiempo aislados, que no pudieron entrenarse como ellos querían, ¡que no había referencia de lo que hacían otros deportistas, que eso también es importante! En este entorno que teníamos yo creo que el resultado es francamente bueno, muy bueno.

Porque además había ausencias muy notables que en principio podrían ser medalla. Rafa Nadal, a pesar de que luego Pablo (Carreño) consiguió la medalla de bronce nada más y nada menos que ante el número 1 del mundo. Pero bueno, Rafa Nadal era opción de medalla en principio indiscutible. Jon Rahm también, Carolina Marín también y luego ya en la competición se nos lesionó allí Orlando Ortega, que considerábamos que era una opción clara de medalla… Con lo cual, dadas todas estas circunstancias, quedan unos resultados muy buenos.

El deporte y las ayudas

P.: Entrando en detalle, un rasgo: ¿España, potencia mundial en deportes raros o minoritarios? Porque está el de escalada, las katas, el ciclismo de montaña, el tiro con arco… ¿Estas medallas valen menos?

Respuesta: No, no, no, no. Para mi todas las medallas que consiga el deporte español valen lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que a algunas medallas, digamos que en la opinión pública en general o la sociedad española, parece que se les da más valor que otras. Quizás porque son deportes más populares que practican mayor número de personas. Pero para mí, como presidente del Consejo, todas las medallas tienen el mismo valor y para mí todos los deportistas y todos los deportes tienen el mismo valor.

P.: Pues a todo esto, Alberto Ginés (escalada) dice que su oro es poco menos que un milagro. Lo decía hoy, que necesita instalaciones, ¿Hace falta más dinero?

R.: Sí. Bueno, el dinero no implica una relación directamente proporcional con las medallas. Es cierto que es una parte importante, pero también es cierto que España está haciendo un esfuerzo brutal en tema de la inversión. Yo digo inversión porque en deporte no hablo de gasto, hablo de inversión por el retorno que tiene en ámbitos como la salud, como la educación, como los valores...

Ten en cuenta que en el periodo 2019 a 2023 el Gobierno de España va a invertir 1000 millones de euros. Que se dice pronto. Es el único gobierno también de la Unión Europea que incluye el deporte entre los Fondos de Recuperación y Resiliencia. Creo que la inversión del Gobierno en deportes es enorme, ¿Que es insuficiente para alguna gente? Pues es posible. Pero en esto también hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado son limitados y aunque la apuesta por el deporte es muy nítida, pues también hay otras necesidades que todos los españoles tienen al margen del deporte.

Dicho todo esto, creo que la inversión que ha hecho el Gobierno de España a través del Consejo es histórica. Ten en cuenta que es casi un 95 por ciento superior a la que se hizo con motivo de los anteriores juegos. Son cifras a mi modo de ver brutales ¿Qué se pueden mejorar las instalaciones? Por supuesto que sí. ¿Que esto, lo que ha supuesto las diecisiete medallas no va a permitirnos descansar ni un solo segundo? Pues también. Por supuesto que no podemos quedarnos dormidos. ¡Pues claro que no! ¿Qué hay que pensar ya en Paris? Estamos ya pensando en París.

Y bueno, pues con respecto a Alberto Ginés, pues bueno, desde el Consejo hemos conseguido que él y otros muchos atletas -y no es labor de este secretario de Estado, tienen mucho que ver también mis predecesoras y predecesores- los centros de alto rendimiento, creo que son modélicos y concretamente Alberto pudo tener la oportunidad de entrenarse en uno de ellos, en Sant Cugat. ¿Es mejorable el tema de instalaciones? ¿Las vamos mejorar? Por supuesto que sí, pero creo que tenemos ya algunas que son ejemplo para otros países.

El dinero no implica una relación directamente proporcional con las medallas.

P.: Otro detalle: las medallas han destapado la diversidad en la delegación española. ¿Cómo lo siente usted? ¿Y cómo lleva que haya sectores políticos que hayan racaneado as felicitaciones?

R.: Desde el Consejo hemos puesto en valor también lo que representa efectivamente la diversidad. No solamente con Ana Peleteiro, que por supuesto Ana es un ejemplo de superación y de trabajo. También, por ejemplo, con Mohamed Katir que tuvo alguna crítica y el Consejo ha salido de su defensa. Más que crítica, se puso en cuestión que si los apellidos eran… ¡en fin! y nosotros lo defendimos, por supuesto. Y tenemos muchos casos. Aquí, la política del Consejo es que todos los atletas que vengan a competir por España y que vengan a dedicar sus vidas a mejorar el deporte en España serán siempre bienvenidos. Y haremos todo lo posible para que se sientan cómodos, porque al fin y al cabo están representando a España.

P.: Dos rápidas. Una: de las medallas conseguidas. ¿Cuál ha sido la que más le ha emocionado al secretario de Estado de Deporte?

R.: Pues si me tengo que quedar con alguna… para mí todas tienen el mismo valor, pero si me tengo que quedar con alguna desde el punto de vista emocional quizás, y quizás por ser la primera, la de Adriana Cerezo. Por su espontaneidad, por su naturalidad, por su garra, por su competitividad. ¿La voy a felicitar y me dice que no debo felicitarla, que ella quería el oro. Y que ha perdido el oro. Sinceramente, una persona con 17 años que tiene ese espíritu de superación, ese espíritu competitivo, a mí me ha impactado.

P.: Y de las que no llegaron, ¿alguna que duela especialmente?

R.: Pues por ejemplo, la de Sergio Cáceres en longitud que por tres centímetros se quedó sin ella. La de Marc Tur en marcha, que llegó a la meta en situación de medalla, faltaban 150 metros, y la perdió al final después de un esfuerzo brutal. Bueno, pues ya digo, son situaciones… Mireia (Belmonte), por ejemplo, que después de su gran trayectoria, no obtuvo el bronce por unas milésimas de segundo.

Eso genera una cierta frustración, pero me quedo con la parte positiva para obtener medallas hay que llegar al final y llegar a una final olímpica requiere un trabajo impresionante y por eso estoy orgulloso de nuestros deportistas. Son, con diferencia, lo mejor del deporte. Y siempre digo lo mismo. Las medallas son de ellos. Los dirigentes tenemos que procurar las condiciones para que ellos puedan trabajar y entrenarse en la mejor situación posible. Pero el mérito es siempre de nuestros atletas.

Madrid, como candidata a sede olímpica

P.: La cita de Tokio ha resucitado la idea de que Madrid sea ciudad olímpica. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha dicho que se volverá a intentar, aunque sin poner fecha. La primera cita libre es en 2036. Secretario de Estado ¿Se ve de la mano de Ayuso, dada la historia entre ambos, reimpulsando la idea del sueño olímpico para Madrid?

R.: (Carcajada) Bueno… (risas) yo iré de la mano con aquellos que quieran mejorar el deporte, que trabajen por el deporte y si tenemos que ir en esa línea de la mano de Ayuso, pues iremos también de la mano de Ayuso. Aquí de lo que se trata es de mejorar el deporte en España.

P.: Del caso Marta Xargay (la jugadora de baloncesto que ha denunciado problemas de alimentación por el trato del ex seleccionador Lucas Mondelo). ¿Algo que decir? ¿Se van a tomar medidas, se va a cuidar más este aspecto?

R.: Lo que sabemos, a través de la Federación lógicamente, es que la federación no tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando. Porque además, por lo que la información de que dispongo, pues esas situaciones no se dieron en el seno de la selección española, sino en el club al cual pertenecía a ella y en el que estaba entrenando el que era hasta hace unos días seleccionador. Dije lo que pensaba y lo mantengo. Esos comportamientos me parecen inaceptables y me parecen reprobables. Y en eso me mantengo. Esos comportamientos no deben darse en el deporte español en el siglo XXI.

P.: No puedo perder la ocasión. ¿Qué opina de las lágrimas de Messi? ¿Se va por dinero o por qué? Esto casi también en su calidad de aficionado al fútbol.

R.: Sí, sí, que lo soy. Y mucho (Carcajada) Yo creo que es una pérdida importante para la competición española, para la Liga española. Creo que no digo nada nuevo ni nada original si digo que es el mejor jugador del mundo y que el mejor jugador del mundo pueda jugar en otra liga siempre supone un cierto dolor para los que nos gusta el fútbol.