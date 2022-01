Aznar aclara sus polémicas palabras sobre el liderazgo del PP : "Yo apoyo a Casado"

En una entrevista en la Cadena COPE, el expresidente del Gobierno ha asegurado que no tienen "rubor en decirlo". "Yo apoyo a Pablo Casado" , ha dicho sonriendo. "Deseo que tenga que tenga éxito y sea presidente del Gobierno. Le apoyo porque creo que es lo mejor para España", ha afirmado.

Aznar ha insistido en que su intención era explicar que "los populismo no son una opción en España". Y ha reiterado en que el centro derecha en España "tiene un sentido (...) unificar y no dispersar". Considera "en los tiempos de ahora hay gente que tiende a juzgar más bien las intenciones que los hechos y juzgar intenciones y no hechos puede desvirtuar la realidad".