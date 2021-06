Aznar dice que el PSOE llegó al Gobierno en 2004 por los "atentados" y ahora por los "independentistas"

La cosa prometía. José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso mano a mano en la clausura del Máster Universitario en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria. Todo apuntaba a que se darían jabón entre ellos "es una satisfacción hablar de su éxito, lo hago todos los días", confesaba Aznar sobre Díaz Ayuso, y también que terminarían dando cera al Gobierno . "No me callaré ante la corruptela independentista", aseguraba la presidenta madrileña.

Aznar toma nota de los empresarios y la Iglesia sobre los indultos

El liderazgo "brillante" de Casado

El expresidente cierra filas en torno a Ayuso, " las elecciones de Madrid han marcado un camino a seguir", ha confesado y considera que su "liderazgo es muy relevante". Pero no quita ni un ápice de valor a Pablo Casado quien a su juicio "tiene todas las condiciones para ejercer un liderazgo brillante ".

Aznar considera que Isabel Díaz Ayuso no está restando protagonismo al líder de su partido. "Hace lo que tiene que hacer", ha asegurado. "No como otros que son lamentables y no dicen una palabra más alta que otra". ¿En quién estaría pensando, Aznar?