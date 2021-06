Campo, al PP sobre los indultos: "La unidad del país está asegurada"

Indultos no totales

Antes el ministro ha tenido que responder a preguntas del PP y de Ciudadanos. En ese turno, Campo ha afirmado que la única limitación legal para los indultos es que no podrán ser totales con el informe desfavorable del Tribunal Supremo y que además tendrán que motivarse según señala la jurisprudencia.

Campo ha defendido que explicará las razones de la resolución de este asunto cuando el expediente llegue al Consejo de Ministros, no antes, y ha pedido al PP que "no tenga prisa ni ansiedad, porque eso nubla la razón" . El diputado popular, Luis Santamaría, le ha ha tildado de "arquitecto institucional de la mayor traición al pueblo español ".

"A algunos de nosotros se nos hiela la sangre viendo a un jurista como usted pisoteando al Tribunal Supremo" , ha añadido Santamaría, para vaticinar que el Gobierno de España llegará a la mesa de negociación con la Generalitat "con los pantalones bajados a la altura rotular". Campo se ha limitado a señalar que tan legal es denegar como conceder un indulto, aunque si se hacen no podrán ser totales con el informe negativo del tribunal sentenciador, al ser éste el único obstáculo legal.

El ataque de Ciudadanos

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de pasar "por encima de la justicia y del sentir de la inmensa mayoría de los españoles" si concede los indultos. "No se pueden dar cuarenta años de cesiones al independentismo", ha destacado. Arrimadas pide que "no se confunda nuestra democracia con Pedro Sánchez porque por suerte es mucho más y prevalecerá".

Campo ha respondido que "quien cumple ley no humilla a nadie" y ha recordado a la diputada que no debe confundir el parecer de la sociedad con el suyo propio, que a tenor de los últimos resultados de su partido en las urnas no están muy de acuerdo.