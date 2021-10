Ibarra tacha a Yolanda Díaz de "peligrosa" y apuesta por un pacto PSOE-PP

El expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra siempre ha sido una de las voces del PSOE más críticas con Unidas Podemos, pero ahora no lo disimula. Ha cargado contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz , a la que ha tachado de "peligrosa" porque "los comunistas saben mandar".

" Siempre que hemos estado con los comunistas nos ha ido mal . Nos fue mal en la República, en la Guerra Civil, cuando Almunia pactó con Frutos y ahora tengo la sospecha de que muy bien no nos va a ir", ha zanjado.

"Siempre que hemos estado con los comunistas nos ha ido mal. Nos fue mal en la República, en la Guerra Civil, cuando Almunia pactó con Frutos y ahora tengo la sospecha de que muy bien no nos va a ir" (Juan Carlos Rodríguez Ibarra)

Por eso Ibarra apuesta por un pacto PSOE-PP. "Hay que pactar con gente diferente. Si hubiera pactado con el PP no se hubiera peleado por el electorado", ha dicho. Su explicación es que "no hay que pactar con iguales", en referencia a la coalición entre PSOE y UP, porque "tienen la misma competencia" y se dirigen al mismo electorado de izquierdas.