Juan Espadas, el alcalde moderado enemigo de la bronca

Juan Espadas nació el 30 de septiembre de 1966, hace 55 años , en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, la actual sede del parlamento andaluz. "Digo yo que de ahí me vendrá la votación política", escribió en 2010 para presentarse ante los sevillanos como candidato a alcalde por primera vez. "¿Quién es Juan Espadas?" , se titulaba el artículo publicado en 'El Diario de Sevilla'.

Discreto y defensor del diálogo

Juan Espadas, lo reconocen hasta los suyos, no despierta grandes pasiones en la política, pero tampoco genera grandes rechazos. El sevillano es más bien un hombre discreto y moderado que ha hecho del pacto y del consenso su principal baza a lo largo de su trayectoria. En el Ayuntamiento de Sevilla ha tenido la habilidad de pactar los presupuestos con Podemos y con Ciudadanos.

Espadas pasa por la política sin estridencias y en más de una ocasión ha dejado claro que no le gusta el conflicto y el enfrentamiento. No se siente cómodo en la bronca. Tiene fama de ser meticuloso, -es de los que se lee documentos a conciencia-, paciente y buen negociador. Su perfil es más de gestor que de hombre de partido puro y duro. No ha hecho carrera orgánica en el PSOE andaluz. Se afilió tarde, en 1997 aunque desde los 90 ya colaboraba con el partido en Medio Ambiente, la materia de la que es experto.