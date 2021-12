Juan Marín gana las primarias y será el candidato de C’s a la Junta de Andalucía

La desconfianza es tal, que sus rivales han llegado a enviar apoderados a Madrid para fiscalizar la limpieza en el recuento final de los votos emitidos por los afiliados, porque no se fiaban. Critican que no se haya permitido el sufragio presencial en urna, y que sea el mismo partido el encargado de contar los sufragios, en lugar de una empresa externa. El principal rival de Juan Marín, el exsenador por Córdoba y muy crítico con su gestión, Fran Carrillo, entró por los pelos en la contienda después de que la formación de Arrimadas le expulsara de la carrera por no estar al corriente de pago de las cuotas como cargo público. "Basta ya de juego sucio. Basta ya de amedrentar a mis compañeros. Basta ya de querer cargarse un partido para mantener el poder a toda costa. Basta ya de tanto meter miedo", ha llegado a afirmar Carrillo en las redes sociales. También ha habido quejas de prácticamente todos los rivales de Marín porque no se les había facilitado el censo.