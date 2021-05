El presidente 'popular' de Ceuta defiende a Pedro Sánchez y abronca a Vox: "¡Quieren incendiar la ciudad!"

" La paró el presidente del Gobierno y tiene todo mi reconocimiento , ya sea del PP, del PSOE, de Vox o de quien sea. Si no llega a venir el Estado hoy hubiera sido imposible celebrar este Pleno porque teníamos 12.000 personas en las calles y otras 15.000 personas dispuestas a entrar ", ha advertido.

"Aquí vino el Estado a movilizar las capacidades ejecutivas del mismo para ponerlas al servicio de Ceuta y de España: a movilizar el Ejército, a traer guardias civiles y policías nacionales, a activar todos los recursos diplomáticos para que Marruecos depusiera su actitud , a decir que Ceuta es España y a decirle a Marruecos que la nuestra es la frontera de España y de Europa", ha subrayado, reprochándole al portavoz de Vox, Carlos Verdejo que eso es " todo lo que Vox no podía conseguir haciéndose fotos en la frontera".

Bronca y suspensión del Pleno

"El señor Verdejo quiere la provocación, la alteración y la crispación. Quiere incendiar, no le echemos gasolina al fuego", ha comentado dirigiéndose al resto de portavoces, tachados en algunos casos de "quintacolumnistas", "promarroquíes" y "traidores" por Vox.

La patria "no de de Vox"

Ha enfatizado, además, que la patria "no es de Vox, es de todos los españoles, y no se les puede discriminar ni excluir ni ningunear porque tengan otra religión, otra raza u otra cultura". "España y todas las grandes regiones se edifican en el respeto, el apoyo y la defensa de los derechos humanos, que no distinguen a los seres humanos por raza o religión", ha añadido.