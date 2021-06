Juanma Moreno no irá a la manifestación de Colón pero rechaza indultos: "Da igual lo que diga Junqueras"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no estará en la manifestación de Colón contra los indultos a los presos del procés de este próximo domingo. Ha alegado "motivos personales" para no acudir a la cita, aunque ha subrayado su oposición a que se concedan esos indultos por parte del Consejo de Ministros.

El presidente andaluz, preguntado por la carta de Oriol Junqueras en la que admite que los indultos pueden "aliviar el conflicto" y en la que reniega de la vía unilateral, ha afirmado que "da igual lo que diga" el líder de ERC. Eso sí, ha dicho alegrarse de que Junqueras "se haya caído del caballo y haya visto la luz, y que por fin reconozca que no es deseable ningún procedimiento de carácter unilateral, y que la independencia es una utopía en España y Europa , y que no se va a producir nunca".

"Se quebró la legislación vigente"

"Después del 23-F no ha sucedido en España nada tan grave como lo que sucedió" en el otoño de 2017 "por parte de esa declaración unilateral de independencia por parte de las autoridades catalanas", ha sostenido Juanma Moreno, para quien "no se puede olvidar" ese hecho.

Manifestación de Colón

"Creemos que no se puede sacar de la cárcel de manera unilateral por parte del Gobierno de España a unos señores juzgados en un sistema garantista como el español y donde han sido sentenciados", ha dicho Moreno antes de enfatizar que "no se debe, no se puede, no debería suceder en nuestro país". Para Moreno, los indultos pueden dejar "muy tocado al Estado de derecho" y provocar "una enorme inseguridad jurídica de presente y de futuro".