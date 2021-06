Junqueras y el resto de presos indultados del 'procés' salen de la cárcel

Cuixart, que ha vuelto de un permiso para recoger sus pertenencias, ha inaugurado las intervenciones a las puertas de Lledoners: "Este no es un día de renuncia porque la represión no nos ha vencido ni lo hará". "No tenemos miedo, que tomen nota en Madrid y donde sea necesario", ha agregado en su discurso, que ha comenzado recordando el papel de Carles Puigdemont: "Salimos a dar la cara porque no nos han hecho callar ni nos harán callar nunca".