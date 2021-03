Junts se mantiene en la abstención y Aragonès tampoco será investido presidente de la Generalitat el martes

Junts per Catalunya no se mueve y sus 32 diputados se volverán a abstener en la segunda vuelta de la investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès. Es la decisión que ha tomado la dirección del grupo de Laura Borràs y Carles Puigdemont este lunes, tras dos días de negociaciones desde que ya impidieran que Aragonès asumiera la presidencia del Govern el pasado viernes.

"A día de hoy, no hay acuerdo, pero estamos convencidos de que llegará y no agotaremos los dos meses del calendario, sino que en los próximos días alcanzaremos un acuerdo sólido", ha insistido en rueda de prensa telemática la portavoz del partido, Elsa Artadi, que se encuentra confinada tras conocer que es contacto estrecho de un positivo junto con su compañero Albert Batet; ambos se encuentran sin síntomas.

Asimismo, ha asegurado que "falta concretar la estrategia independentista, el plan de gobierno, su estructura y el reparto de conselleries", por lo que no pueden "dar un sí cuando hay elementos tan fundamentales que aún no están cerrados". Artadi, que considera "nuclear" cómo relacionarse con el Gobierno central, se excusa en la falta de confianza tras las discrepancias de la legislatura pasada: "El acuerdo debe ser más concreto "para que no haya problemas, que no haya disfunciones o interpretaciones diferentes y tener una legislatura estable y que pueda durar". "Daremos el sí y lo queremos dar cuando sea posible".