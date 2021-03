Junts y Comunes reciben con carteles antifascistas a Vox mientras ERC y la CUP le 'plantan' en el Parlament

Nueva jornada de enfrentamientos en el Parlament de Cataluña contra Vox. Los 32 diputados de Junts per Cataluña y los ocho de En Comú Podem han recibido a Ignacio Garriga, el presidente de la formación en la comunidad, con carteles antifascistas cuando este se ha dirigido a la tribuna de oradores para iniciar su discurso en la segunda sesión de investidura de Pere Aragonès este 30 de marzo.

Asimismo, los nueve de la CUP han abandonado el auditorio junto con la mayoría de Esquerra Republicana , a excepción del candidato y de la portavoz Marta Vilalta, que deben intervenir en el debate. El líder de Vox se ha referido a ello al comenzar su discurso: "Reconozco que no nos preocupa mucho que ustedes abandonen la sala o escenifiquen con carteles mancillando una institución como el Parlament, demuestran su desprecio a la democracia y a la pluralidad política".

"Su teatro, porque es un auténtico teatro , les deja en evidencia frente a cientos de miles de catalanes que les han votado en algún momento y que seguro no lo harán nunca más", ha aseverado Garriga, que ha vuelto a dedicar parte de su discurso a criticar a los "inmigrantes ilegales" y a recordar que "las ancianas que son robadas por los menas".

Garriga critica un cartel con una esvástica y Borràs responde: "Es un símbolo contra el fascismo"

"Le quiero aclarar que una de las imágenes que fue mostrada" en el último debate "no fue la exaltación de una esvástica, sino que es un cartel de Pere Català, encargado por la Generalitat republicana de 1936 y que muestra la espardeña de un Mosso d'Esquadra pisando una esvástica" , en palabras de Borràs, aplaudida por gran parte de los grupos: "No es un símbolo contra la Guerra Civil española, sino también de confrontación del humanismo contra el fascismo", ha concluido.

Después, el también diputado de Vox y primo del líder del grupo, Joan Garriga, ha pedido "imparcialidad" a la presidenta del Parlament, a lo que ella ha zanjado, retirándole el turno de palabra: "Me ha interpelado directamente y le he explicado que no fue la exhibición de una esvástica, y la presidenta tiene la potestad de reconducir el pleno"