Junts pide a Aragonès que espere a tener su apoyo para someterse a un nuevo pleno de investidura

🎥 @albertbatet: "Demanem a @perearagones que renunciï a la 2a votació d'investidura fins que no hi hagi un acord entre els 74 diputats independentistes. Ens conjurem a seguir treballant per tancar un acord sòlid de legislatura, amb generositat, responsabilitat i sentit de país" pic.twitter.com/Z5VCZR3BF4