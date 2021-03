Junts presidirá el Parlament de Cataluña, ERC ostentará su vicepresidencia y la CUP estará en la Mesa

Junts per Catalunya presidirá la Mesa del Parlament, mientras que Esquerra Republicana ostentará la vicepresidencia y la CUP tendrá presencia en la Mesa al asumir una de las cuatro Secretarías del órgano . Este es el acuerdo confirmado por ERC tras las negociaciones de última hora, llevadas a caboa falta de un día para la constitución de la Mesa este viernes a las 10h.

Por el momento, los de Laura Borràs todavía no han propuesto ningún nombre para el cargo , por lo que ERC ha anunciado el acuerdo a la espera de que dicha formación elija a su candidato; su Ejecutiva se reunirá para decidirlo la tarde de este jueves, con el nombre de la propia Borràs como opción. De hecho, Carles Puigdemont ha considerado en los días previos que la candidata sería una "fantástica" presidenta del hemiciclo catalán. Por su parte, los 'cupaires' no vetan la posibilidad de que la líder de Junts asuma el cargo.

Este miércoles, los antisistema cargaron contra JxCat por "llevar las negociaciones al límite" al no haber elegido a su candidato. Por ello, trataron de desencallar el acuerdo con un ultimátum, proponiendo formalmente a su diputado Pau Juvillà, al que lo han presentado como garantía para que los diputados puedan debatir sobre "cualquier tema", incluso llegando a "desobedecer". No obstante, la formación insiste en que no impedirán un acuerdo independentista por "una cuestión de sillas".