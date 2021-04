La Justicia sacude la campaña madrileña con la expulsión de Cantó y Conde de las listas del PP

Aval de la Junta Electoral basado en la dirección del DNI

Sin embargo, Fernández Flórez considera que "esta previsión legal no es propiamente una excepción o un régimen especial, como se postula por la JEP y el PP". Más bien permite ser candidato "a quien tenía derecho a estar inscrito en el censo electoral por residir habitualmente en la Comunidad de Madrid" pero que "por cualquier razón no figura inscrito".

Toni Cantó responde

En un mensaje compartido desde su cuenta de Twitter , Cantó ha asegurado que seguirá haciendo campaña para que Ayuso siga siendo la presidenta madrileña. "El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran el 4M. Ahora trata de excluirme de la lista de Ayuso. Mi compromiso es por la libertad. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento . Ahora más que nunca. Socialismo o Libertad", ha escrito.

El PSOE acusa al PP madrileño de "hacer trampas"

"El PP ha intentado presentar una lista para las elecciones del 4 de mayo que no se ajusta a la legalidad, porque no puede ser candidato alguien que no puede votar, y ante eso no hay recurso que valga", ha señalado Carazo en unas declaraciones publicadas por el partido en sus redes sociales.