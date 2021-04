La izquierda aumenta la presión sobre Ayuso para que rompa con Vox y el PP lo rechaza

La presión no hace mella en el Partido Popular. Responden que "pactar con Vox es mejor que pactar con Bildu" y que no están dispuestos a cerrar esa puerta y mucho menos porque se lo diga Sánchez o Iglesias. Creen que en la izquierda están muy nerviosos: "Deben de estar sufriendo mucho y bizquean" , dice Ayuso que sigue a lo suyo.

"Cordón sanitario" a Vox

Actúan en bloque, -lo nunca visto en la izquierda madrileña-, pero cada uno espera rentabilizar la estrategia para sus propias siglas. Ángel Gabilondo es el que ha verbalizado su propuesta de "cordón sanitario" a Vox y el que ha hecho el llamamiento al resto de partidos. "No se puede ni se debe gobernar con Vox, así de claro" , ha dicho el socialista que exige "no blanquear al fascismo" y seguir el ejemplo de otros países como Francia o Alemania.

Iglesias presume de haber sido el primero

Ayuso: las cartas amenazantes y el abrelatas de mejillones

El ministro Marlaska llamó al PP este fin de semana “organización criminal” por sus casos de corrupción, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez asegura que “esto ya no va de Madrid, se trata de democracia” , y la flamante ministra de Podemos, Ione Belarra, equipara a Ayuso con Vox a los que definió como “nazis a cara descubierta”. Frente toda esa dialéctica de “fascismo o democracia” que se ha impuesto en el tramo final de la campaña, e l Partido Popular intenta contraponer su propia disyuntiva: “Sanchismo o libertad”, y exhibe ‘pedigrí democrático’ . Casado y Ayuso se hacen acompañar en sus respectivos actos del hijo de Adolfo Suárez, la cara visible de la transición, y piden salir de “la radicalidad y la polarización”, mientras Martínez-Almeida es el encargado de descartar que se vayan a sumar ningún ‘cordón sanitario’ contra Vox y contraataca con Bildu . Tampoco lo quiere Ciudadanos que sigue jugando la baza del centro. Si se hubiera hecho algo semejante en 1978, ha defendido el candidato Edmundo Bal, "no tendríamos Constitución".

“No nos planteamos hacer un ‘cordón sanitario’ a Vox. Nosotros gobernamos Madrid con el apoyo de Vox y no ha pasado nada. Es mejor pactar con Vox que con Bildu . Esto no es fascismo o democracia, sino 'sanchismo' o libertad”, se zafaba el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida.

Vox no suelta el hueso de la polarización y vuelve a Vallecas

Mientras los populares confían en que la izquierda no se movilice tanto como para amenazar un nuevo Gobierno de Ayuso, Vox ni un paso atrás con el objetivo de remontar primero en las encuestas y después en las urnas el 4M. “ No vamos a cambiar ninguna estrategia . Nosotros no movilizamos a la izquierda. Movilizamos a todos los madrileños que quieren ley y orden y echar a Sánchez e Iglesias”, admite tajante el vicepresidente de organización Jorge Buxadé . Vox califica de “soga antidemocrática” el cordón sanitario que quiere aplicarles la izquierda . A ellos lo de ir de “víctimas” les va bien.

“No nos importa demasiado porque Vox nos va a regalar el apoyo”, insiste un dirigente popular buen conocedor de la política madrileña. Ayuso lo repite en todos sus mítines. “No quiero tener socios, ya los he tenido y ahora lo que necesite que mi gobierno tenga en sintonía cabeza, corazón y boca”. La derecha en todo caso se autoimpone el ‘cordón sanitario’. Ayuso no quiere a Vox en el Gobierno si puede evitarlo, tampoco quiere Pablo Casado porque cuestiona su giro al centro, y a Abascal no le va bien porque compromete su estrategia de confrontación a cara de perro con Casado.