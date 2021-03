La presencia de Iglesias complica la estrategia de Gabilondo de captar votos por el centro

La estrategia de campaña de Ángel Gabilondo pasa por presentarse ante los madrileños como el político moderado, centrado y responsable para "gobernar en serio" la Comunidad de Madrid. El PSOE quiere crecer por el centro y recoger parte del botín que Ciudadanos va a perder el 4 de mayo. En esa clave hay que entender el veto que el candidato socialista ha establecido para pactar con Pablo Iglesias. "El proyecto del PSOE no tiene nada que ver con el de Iglesias", aseguran a NIUS fuentes del partido en Madrid.

"Con este Iglesias, no" , dijo Gabilondo el 22 de marzo. Sus preferencias para tejer alianzas son Más Madrid y Ciudadanos . Este lunes ha vuelto a insistir en la misma idea. El candidato afirma que está dispuesto a "pactar con las dos manos" , con la derecha y con la izquierda, pero evitando los extremismos. Y el líder de Podemos, está uno de los extremos. En el otro, Isabel Díaz Ayuso. Es "el terreno de juego en el que están cómodos" , sostienen en el PSM. Y añaden: "Nosotros estamos alejándonos de eso, no es nuestro marco".

Los equilibrios de Gabilondo

Ciudadanos consiguió en las pasadas elecciones 625.039 votos . Ahora todas las encuestas señalan que el partido de Inés Arrimadas corre el riesgo de no entrar en la Asamblea de Madrid. Necesita el 5% de los votos . En algunos sondeos la formación naranja se queda fuera, en otros consigue por la mínima representación parlamentaria. Si es así, su papel puede ser clave a la hora de permitir un gobierno de Ayuso o uno de Gabilondo. Los socialistas mantienen que todos los datos que les llegan en estos momentos no dan 69 escaños , la mayoría absoluta, a PP y Vox.

Y a todo esto, ¿qué dice Iglesias? El líder de Podemos, en un primer momento, mantuvo que comprendía las palabras de Gabilondo porque el PSOE "se mueve hacia el centro" para atraer votos de Ciudadanos. No ha querido hacer sangre argumentando que estamos en campaña y que no quiere entrar en polémicas porque "a la derecha le interesa mucho que entre los de izquierdas y progresistas estemos con puyas y reproches ".

Iglesias pide un Gobierno de coalición en Madrid

Ciudadanos: "Gabilondo va en el pack con Podemos"

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ya ha dicho que Gabilondo "va en el pack" con Podemos y con Más Madrid. El secretario de Comunicación del partido, Daniel Pérez, ha ido más allá y ha apostado este lunes por volver a formar un Gobierno autonómico con Ayuso . Con Gabilondo, ha enfatizado, no irían "ni a cobrar una herencia".

En el partido de Arrimadas repiten sin parar que si los socialistas han sido capaces de gobernar España con Podemos, "¿por qué no van a querer gobernar la Comunidad de Madrid?". "De forma clara y tajante: no", ha remarcado Pérez. Su partido, ha señalado, no va a permitir que los "extremistas tengan en su mano la llave de la gobernabilidad y el futuro de los madrileños".