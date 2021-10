Las lágrimas de Carmen Calvo en el 40º Congreso del PSOE

Carmen Calvo ha sido una de las socialistas más perseguidas por los pasillos del 40º Congreso del PSOE. Ahora mismo ocupa la Secretaría de Igualdad , pero las dudas sobre si formará parte de la nueva dirección que perfila Pedro Sánchez y cuál será su papel a partir de este domingo, no se han despejado. La exvicepresidenta del Gobierno, que participaba en una mesa redonda sobre el feminismo, ha recibido una cálida ovación de los delegados presentes que la han emocionado hasta las lágrimas.

"No se puede ser socialista sin ser abolicionista", ha enfatizado. En su opinión la prostitución afecta a los derechos humanos de las mujeres del mundo. "No se pueden vender y comprar los cuerpos de nadie", proclama la exvicepresidenta que apuesta por abrir ese debate público y reclama que en un tema tan grave no haya relativismo.