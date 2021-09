Lastra llama "cenizo" a Casado y dice que "que no da la talla" para gobernar España

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, de abanderar una oposición irresponsable que no defiende los intereses de España, además de utilizar la pandemia para luchar contra el Gobierno .

" Casado es un cenizo que siempre trabaja contra España y los españoles ", ha dicho Lastra, para pedirle a continuación que "abandone toda esperanza de que a este país no le vaya bien". ha dicho durante un acto de la campaña de afiliación del PSOE en Madrid.

"Para dirigir el PP quizá sea suficiente, pero quien siembra dudas y desconfianza no merece gobernar España ", ha declarado durante la presentación de la campaña de afiliación del PSOE, en un acto celebrado en Madrid.

A su juicio, " en cualquier democracia se espera de la oposición que sea responsable " a la hora de defender los intereses del país, sin embargo, "Casado incumple su responsabilidad cuando dice que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es cosa suya", " cuando va a Bruselas a boicotear " los fondos europeos para España o "cuando dice a modo de Le Pen, Trump o Vox que España no es una democracia".

Así pues, Lastra opina que " Casado demuestra que no da la talla ", y le reprocha que "cuestionar los fundamentos de la democracia le sirve para atacar al Gobierno".

También ha estado presente el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán , que al igual que Lastra ha arremetido contra la derecha al recordar que el PSOE está "orgulloso de su pasado, no como otros" y ha celebrado la "vocación de gobierno" de los socialistas, con la presidencia del Gobierno de España, más de 2.000 alcaldes y unos 20.000 concejales.

"Somos un partido que juega en el campo del diálogo, del entendimiento, no de la crispación", ha indicado Cerdán, que ha añadido: "Todas las soluciones llevan el sello del nombre del PSOE, pero si seguimos analizando, todos los problemas llevan el apellido del PP".

En este sentido, lamenta que, estando en el Gobierno, "el PSOE ha tenido que lidiar siempre con ese 'no' del PP", refiriéndose en este aspecto, entre otras cosas, al "secuestro" de más de 1.000 días del CGPJ. "Casado demuestra que no gobierna ni tampoco pretende hacerlo, demuestra que no tiene proyecto para España y que ha perdido el norte", ha criticado Cerdán, que ha acusado a la derecha española de ser "clasista" y de "faltar al respeto a la ciudadanía".