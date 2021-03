Laura Borràs: "El viernes habrá pleno de investidura y habrá candidato"

En relación a la posible reforma del reglamento del Parlament , ha constatado que no está en su mano cambiarlo, por lo que no se siente interpelada por la "polémica" que se ha generado. Hay partidos que la acusan de hacerlo por la investigación que tiene abierta por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

"Yo no he cometido ningún delito. Toda esta polémica que ha habido malintencionada de que yo he propuesto reformar el reglamento del Parlament es absolutamente inventada. No puedo proponer una reforma del reglamento. Son los grupos los que deciden o no tramitar dicho reglamento", ha zanjado.